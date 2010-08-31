-FRANSA: 68 - KANADA: 63 İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Fransa, Kanada'yı 68-63 yendi. Müsabakaya Kendall ve Anderson'un sayılarıyla başlayan Kanada, 5. dakikayı 8-3 önde geçti. Kalan bölümde savunmada etkili olan Fransa, son saniyesinde Bokolo'nun 3 sayılık basketiyle periyodun 15-15 berabere bitmesini sağladı. İkinci periyoda biraz daha iyi başlayan Kanada, 13. dakikada 6 sayı farkla (22-16) öne geçmesine rağmen Fransa, yakaladığı 6-0'lık seriyle beraberliği yakaladı: 22-22. Kanada, son hücumda Olnyk ile beraberliği yakaladı ve periyot 28-28 berabere tamamlandı. Üçüncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan Fransa, hücumda da Diaw ve Batum'un sayılarıyla öne geçmesine rağmen Kanada daha sonra toparlandı. 26. dakikası 39-39 eşitlikle geçilen 3. periyodun son dakikakasına 45-44 Fransa üstünlüğüyle girildi. Son bölümde Shepherd ve Kendall ile sayılar bulan Kanada, periyodu 48-46 önde bitirdi. Oldukça çekişmeli geçen son periyodun 33. dakikası 52-52 eşitlikle geçildi. Son dakikaya 64-61 önde giren Fransa, karşılaşmayı 68-63 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Fransa'da 24 sayı üreten Batum oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Srdan Dozai xxx (Hırvatistan), Jorge Vazquez xxx (Porto Riko), Micahel Aylen xxx (Avusturalya) Fransa: Batum xxx 24, De Colo xx 5, Diaw xxx 8, Gelbale xx 8, Traore xx 6, Albicy xx, Koffi xxx 7, Mahinmi xx 4, Jackson xx, Bokolo xx 6 Kanada: Anderson xx 11, Brown xx 8, Doornekamp xx, Kendall xxx 15, Anthony xx 6, Olnyk xxx 13, Bell xx 2, Bucknor xx 3, Sacre xx, Shepherd xx 5 1. periyot: 15-15 Devre: 28-28 3. periyot: 46-48 5 faulle çıkan: 39.41 De Colo (Fransa)