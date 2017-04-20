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BBC Türkçe

Fransa: 50 yıldır kullanılan ilaç 4 bin 100 kusurlu doğuma yol açmış olabilir

Fransa'da yapılan bir araştırmada, epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan bir ilacın, 4 bin 100 bebeğin kusurlu doğumuna neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.

20 Nisan 2017 18:17

Fransa'da yapılan bir araştırmada, epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan bir ilacın, 4 bin 100 bebeğin kusurlu doğumuna neden olmuş olabileceği ortaya çıktı.

Ulusal İlaç Güvenliği Kurumu'nun araştırmasına göre, Valproat adlı ilacı kullanan hamilelerin bebeklerinin eksik gelişim ya da kusurlu oluşumla doğma ihtimali normalin dört katı.

İlaç Fransa'da 1967'den bu yana kullanılıyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Mahmoud Zureik "Çalışma, Valproat'ın yüksek oranda teratojenik riski olduğunu ortaya koydu" dedi.

İlaç ve yabancı maddelerin anne karnından plasenta yoluyla bebeğin dolaşımına geçmesi sonucu bebekte biçim bozuklukları ve noksan gelişme sonucu kendini gösteren bozukluklara "teratojenik etki" deniyor.

Doktorlar ilacı, hamile ya da çocuk doğurmayı düşünen kadınlara vermemeleri konusunda uyarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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FransaGüvenliği KurumuValproatMahmoud Zureik

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