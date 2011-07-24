-FRANSA 42 YILLIK AMBARGOYU DELDİ TEL AVİV (A.A) - 24.07.2011 - Fransa'nın, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle döneminde konulan ve 42 yıldır devam eden silah alımı ambargosuna son vererek, İsrail'den insansız hava araçları satın almaya karar verdiği bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, Fransa Savunma Bakanlığı'nca onaylanan ve "Eytan" olarak adlandırılan Heron TP'lerin satışıyla, bu tür Heronlar'ın yabancı bir ülkeye ilk kez satışı da gerçekleşmiş olacak. Haberde, Fransız Savunma Bakanlığı'nın onayladığı belirtilen anlaşmanın kapsamı ile ilgili başka bir ayrıntı yer almadı. İsrail'de geliştirilen en büyük ve sofistike insansız hava aracı olarak bilinen Eytan, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yapılıyor ve 2010 yılı başlarında da İsrail Hava Kuvvetleri'nce kullanılmaya başlandı. Bir Boeing 737 uçağı ölçütlerinde, 26 metre kanat açıklığına sahip olduğu belirtilen Eytan tipi insansız hava araçları, 40 bin feet yükseklikte (13.700 metre) keşif ve istihbarat yapabiliyor, havada kalış süresi de 36 saati buluyor. Eytan'ın büyüklüğünün, radar, sensörler ve kameralar yanı sıra füzelere dek, çeşitli ekipmanların taşınmasına imkan verdiği bildirildi. Gazete, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin anlaşmayla ilgili konuşmayı kabul etmediğini belirtti. Ancak bir yetkili, "Bu durum tam bir tarihin tersine dönmesi örneği. Fransa'nın uyguladığı ambargo ve De Gaulle'ün İsrail'in bilgi birikimiyle geliştirilen bir Fransız jet uçağını bize vermeyi reddetmesi, İsrail sanayine bir ivme kazandırdı ve şimdi Fransa'ya uçak sağlayan biziz" diye konuştu.