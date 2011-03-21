-FRANSA: "SİVİLLERİN ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN BİLGİ YOK" PARİS (A.A) - 21.03.2011 - Fransa, Libya'ya düzenlenen askeri operasyonda sivillerin öldüğüne yönelik bilgi olmadığını açıkladı. Fransa hükümetinin sözcüsü Francois Baroin, operasyonda sivil ölümleri hakkında Fransız komutasının bilgi sahibi olmadığını kaydetti. Libya hükümeti, koalisyon güçlerinin ülkeye düzenlediği hava harekatında 64 sivilin öldüğünü bildirmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullan ise Batılı ülkelerin operasyonunda sivil kaybı olduğuna dair bilgi bulunmadığını belirtmişti. Rusya da operasyonda sivil ölümleri olduğunu bildirerek, İngiltere, Fransa ve ABD'den "ayırt etmeksizin güç kullanımını" durdurmasını istemişti.