-FRANSA "KAHN'IN ADAYLIĞINI" KONUŞUYOR PARİS (A.A) - 01.07.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlayan kat görevlisi kadının uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklamayla bağlantılı olduğundan kuşkulanıldığı yolunda New York Times gazetesinde çıkan haber, Fransız siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. New York Times'ın Strauss-Kahn'ın yargılandığı davanın tehlikede olduğunu bildirmesini ardından, sol eğilimli Fransız siyasetçiler yaptıkları açıklamalarda, ''aklanması halinde Strauss-Kahnn'ın tekrar cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olabileceğini ve bunun da Sosyalist Parti içindeki dengeleri tekrar değiştireceği'' yorumunu yaptı. Strauss-Kahn'ın yakın dostu ve Fransa'daki avukatı Leon Lef Forster, ''Başından bu yana suçlamaların bir ciddiyeti yoktu. Onu tanıyanlar, bu tür bir suç işlemeyeceğini bilir. Şimdi ortaya çıkan gelişmeler hiç sürpriz olmadı'' dedi. Sosyalist Parti milletvekili Michele Sabban, ''Sosyalist Parti'nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleyene kadar, Strauss-Kahn'ın aklanmasını beklemesi gerektiği'' görüşünü dile getirdi. Aynı partiden bir diğer milletvekili Jean-Marie Le Guen, son gelişmelerin kendisini çok sevindirdiğini belirterek, ''Strauss-Kahn'ın seçimlerde aday olacağına inandığını'' ifade etti. Le Guen, Strauss-Kahn'ın komploya kurban gittiğini söyledi. Fransa'nın eski Sosyalist başbakanlarından Lionel Jospin, son gelişmelerin yine siyaset dünyasında fırtına etkisi yaratacağını savundu. Strauss-Kahn'ın aklanmasını dilediğini kaydeden Jospin, "Aday olmak için önce kendisi sonra Sosyalist Parti karar verecek'' dedi. Eski Sosyalist bakanlardan Jack Lang da Dominique Strauss-Kahn'ın, aklandıktan sonra tekrar siyasete dönmesini arzu ettiğini ifade etti. Fransa'da New York'taki skandaldan önce düzenlenen kamuoyu araştırmaları, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Dominique Strauss-Kahn'ın açık farkla önde yarışı tamamlayacağını gösteriyordu.