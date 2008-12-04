Fransa 26 milyar Euro’luk teşvik paketi açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransız ekonomisini teşvik için 26 milyar Euro’luk (32,9 milyar dolar) bir plan açıkladı.



Plan, tüketicilere doğrudan yardım yerine yatırım projelerine ağırlık verilmesini hedefliyor.



Yetkililer, önlemler paketinin maliyetinin gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1,3'üne denk olduğunu ifade ediyor.



Sarkozy, teşvik planıyla ilgili, "Krize cevabımız yatırım çünkü büyümeyi desteklemenin, bugünkü istihdamı korumanın ve yarın için yeni iş olanakları yaratmanın en iyi yolu bu" dedi.



Planla, altyapı, araştırma ve yerel otoriteleri desteklemek için 10,5 milyar Euro ayrıldı. Devlete ait demir yolları, enerji ve postacılık şirketlerinin desteklenmesi için 4 milyar Euro harcanması da buna dahil edildi.



Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma, yüksek öğrenim ve savunma sanayi için de planda 4 milyar avro tahsis edildi.



Planla, zor durumdaki otomobil endüstrisine yardım da planlanırken, eski model arabaların yeni ve çevre dostu modellerle değiştirilmesi amaçlandı.



Büyüme de açık da artacak



Hazırlanan planın Fransız ekonomisinin büyümesine katkısının gelecek yıl yüzde 0,6 olması beklenirken, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,9'a yükselmesi bekleniyor. Daha önceki hedef açığın GSYİH'ya oranının yüzde 3,2 olmasıydı.



Bu durumda Avrupa Birliği'nin belirlediği yüzde 3'lük tavan aşılmış olsa da birlik ülkeleri kriz nedeniyle bütçe açıklarının tavanı aşmasına yeşil ışık yakıyor.



Fransa, bütçe açığının GSYİH'ya oranının 2012'ye kadar yüzde 1'e indirileceğini ifade ediyor.

