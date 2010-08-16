-FRANSA 21 MADALYA KAZANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 12.08.2010 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Margaret Adası'nda 43 ülkeden bine yakın yüzücünün katılımıyla ile düzenlenen 30. Avrupa Yüzme Şampiyonası'da 21 madalya kazanan Fransa birinci oldu. Şampiyonanın son gününde ev sahibi Macaristan, Fransa ve İngiltere ikişer altın madalya kazandı. Macaristan'ın mükemmel çocuğu Laszlo Cseh, erkekler 400 metre karışıkta yine altın madalya kazanırken, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında Fransa Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Bayanlar 50 metre kurbağalamada yarışan Rus Julija Jefimova da Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan ikinci yüzücü olarak güne damgasını vuran bayan yüzücü oldu. Şampiyonada ilk 4 ülkenin madalya dağılımı şöyle: Altın Gümüş Bronz --------------------------------------------------- 1. Fransa 8 7 6 2. Rusya 7 4 1 3. İngiltere 6 6 6 4. Macaristan 6 4 3