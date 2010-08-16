T24 LogoT24 Logo
Spor

FRANSA 21 MADALYA KAZANDI BUDAPEŞTE (A.A)

16 Ağustos 2010 01:23

-FRANSA 21 MADALYA KAZANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 12.08.2010 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Margaret Adası'nda 43 ülkeden bine yakın yüzücünün katılımıyla ile düzenlenen 30. Avrupa Yüzme Şampiyonası'da 21 madalya kazanan Fransa birinci oldu. Şampiyonanın son gününde ev sahibi Macaristan, Fransa ve İngiltere ikişer altın madalya kazandı.  Macaristan'ın mükemmel çocuğu Laszlo Cseh, erkekler 400 metre karışıkta yine altın madalya kazanırken, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında Fransa Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Bayanlar 50 metre kurbağalamada yarışan Rus Julija Jefimova da Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan ikinci yüzücü olarak güne damgasını vuran bayan yüzücü oldu.   Şampiyonada ilk 4 ülkenin madalya dağılımı şöyle:                          Altın      Gümüş      Bronz ---------------------------------------------------                        1. Fransa                8            7         6 2. Rusya                 7            4         1   3. İngiltere             6            6         6 4. Macaristan            6            4         3

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24