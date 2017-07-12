Fransa 2025’e kadar 17 nükleer reaktörü kapatacak

Elektriğinin yüzde 75’ini nükleer enerjisiyle karşılayan Fransa'nın 2025 yılına kadar "17 nükleer reaktörü" kapatabileceği açıklandı. Fransa Çevre Bakanı'nın yaptığı açıklamada 2025 yılına kadar nükleer enerjiye olan bağımlılığı yüzde 50'ye düşürmeyi amaçlandığı belirtildi.

BirGün Gazetesi'nden Ali Can Altunbaş'ın haberine göre Hulot, söz konusu hamle ile Fransa’nın nükleer enerjiye olan bağımlılığını 2025 yılına kadar yüzde 50’ye düşürmeyi amaçlarken, yenilenebilir enerji yasasıyla uyumlu bir politika hedeflediğini söyledi. Fransa, şu an da elektriğinin yüzde 75’ini nükleer enerjisiyle karşılıyor.

Emmanuel Macron’un yönetimi tarafından alınan ve Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot tarafından yapılan açıklamaya göre ülke, 2040 yılına kadar tüm benzin ve dizel araçların satışını yasaklamayı planlandığı ve yeni petrol ve gaz arama ruhsatlarının verilmesinin sona erdirilmesinin amaçlandığı söylendi.



2015 Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu’nda açıklanan verilere göre ortalama bir nükleer santralin ömrü yaklaşık 30 yıl. Fransa da bulunan 58 reaktörün 15 tanesi 35 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte. Bunların en eskisi 1977’de inşa edilen Fessenheim’dı. Fransa’nın Almanya sınırlarında yer alan Alsace eyaletinde ki bu santral, 2011’deki Fukuşima felaketi sonrası kapatılmıştı.