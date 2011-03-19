-FRANSA 20 UÇAKLA OPERASYONDA PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Fransa ordusu Libya'daki operasyona 20 kadar uçakla katılıyor. Fransa Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Thierry Burckhard, yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle uçak gemisinin yarın Libya 'ya doğru yola çıkacağını bildirdi. Uçak gemisinin Fransa'nın kuzeyindeki Toulon kentinden hareket edeceğini belirten sözcü, operasyona katılacak 20 kadar uçak arasında 8 Rafale, 2 Mirage 2000-D, iki Mirage 2000-5 ve Awacs'ların bulunacağını ifade etti. Sözcü, avcı uçaklarının sivillerin hayatı tehlike olduğunda askeri hedefleri vuracağını kaydetti. Fransa'nın Libya'da ilk ateşinin Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin bir aracını hedef aldığını bildiren sözcü, "18.45 civarında Kaddafi yanlısı güçlere ait olduğu açıkça belli olan bir Libya aracına ateş açıldı" dedi. Albay Burckhard, ateşe karşılık verilip verilmediği sorusu üzerine, "Libya güçlerinden misilleme olduğunu gösteren herhangi bir bilgi almadıklarını" kaydetti.