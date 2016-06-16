Fransa, 20 Rus taraftarını sınır dışı ediyor

Fransa, haftasonu İngiltere ile Rusya arasında Marsilya'da oynanan EURO 2016 maçının öncesinde ve sonrasında yaşanan kavgalarda gözaltına alınan Rus taraftarların 20'sini sınır dışı etme kararı aldı.

Sınır dışı edilenler arasında Rus taraftarların lideri aşırı sağcı Alexander Shprygin de var.

Rus taraftarlar Salı günü, Marsilya'dan Lille kentine giderken tutuklanmışlardı.

Rusya EURO 2016'daki ikinci maçını dün Slovakya karşısında oynamış ve maçı 2 - 1 kaybetmişti.

Tutuklamalar nedeniyle Kremlin yönetimi Fransa'nın Moskova Büyükelçisi'ni çağırmış ve tutuklamaları protesto etmişti.

Rusya, yaşanan kavgalara İngiliz taraftarların provokasyonunun neden olduğunu iddia ediyor.

Sınır dışı edilen taraftar lideri Shprygin, Kremlin yönetimi tarafından da desteklenen bir isim. Aşırı sağcı olduğu ifade edilen Shprygin'in Nazi selamı verirken çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.