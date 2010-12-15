-FRANSA 18 PKK'LIYI YARGILAYACAK PARİS (A.A) - 14.12.2010 - Fransa'nın, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarının da içinde olduğu 18 kişiyi yargılayacağı açıklandı. Fransız sorgu hakimi Thierry Fragnoli, üç yıllık bir soruşturmanın ardından 2007 yılında ''terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak ve kara para aklamak'' suçlamalarından Paris'te gözaltına alınan, ancak daha sonra çıkartıldıkları mahkemede serbest bırakılan 18 kişinin, yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmesini kararlaştırdı. Sorgu hakimi ayrıca, 18 kişi ile birlikte, Paris'te PKK merkezi olarak bilinen kültür merkezi hakkında da dava açılmasını istedi.