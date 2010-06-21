Fransa 100 milyar avro tasarruf yapacak

T24-

Le Figaro'daki habere göre, Almanya ve bazı Avro Bölgesi ülkelerinin açıkladıkları tasarruf planlarını açıklamasının ardından Fransa da yeni bir paket hazırlığına başladı.





Bu yeni pakete göre Fransa, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 7,5'i oranında bulunan bütçe açığını Avrupa Birliği'nin Maastrich kuralları gereğince 2013 yılına kadar yüzde 3'ün altına indirmeyi hedefliyor. Bu amaçla ülkenin 2013 yılına kadar yaklaşık 100 milyar avro tasarruf yapması gerekiyor.





Hükümet bu doğrultuda, 2011-2013 döneminde kamu çalışanlarından yaklaşık 100 bin kişi azaltmayı ve söz konusu dönemde bazı harcamaları dondurmayı öngörüyor. Hükümetin 100 milyar avroluk tasarruf hedefine ulaşması için bu önlemlerin yeterli olmayacağı belirtiliyor.





Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ekonomi danışmanı Claude Gueant, Financial Times'a yaptığı açıklamada, hükümetin bütçe açığını azaltmak için hazırlamakta olduğu yeni tasarruf paketini sonbaharda açıklamayı planladığını belirterek, ''Fransa, 2013 yılına kadar bütçe açığını azaltma sözü verdi. Bu hedefi başarmakta kararlıyız'' dedi.