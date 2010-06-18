T24 LogoT24 Logo
Spor

FRANSA 0 - MEKSİKA 2

Meksika daha önce 6 kez karşılaştığı Fransa'yı 7. maçta 2-0'la devirerek rakibinden hem intikam aldı.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Meksika daha önce 6 kez karşılaştığı Fransa'yı 7. maçta 2-0'la devirerek rakibinden hem intikam aldı hem de Horozlar'ı büyük ölçüde evine yolladı...



Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça durgun geçerken ikinci yarıya Meksika çok iyi başladı...

Maçın 63. dakikasında Marquez'in ara pasına müthiş hareketlenen Manchester United'ın yeni transferi Javier Hernandez, kaleci Lloris'i geçerek topu ağlara yolladı ve Meksika'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra Meksika kalesine beraberlik golü için yüklenen Fransa, savunmasında büyük boşluklar verdi. İşte böyle bir pozisyonda Eric Abidal rakibini indirdi ve Meksika penaltı atışı kazandı...

Topun başına geçen 37 yaşındaki Blanco, Fransa karşısında Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda Fransa golü bulamadı ve maç 2-0 Meksika'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa bu skorla gruptan çıkma şansını neredeyse mucizelere bıraktı...

FRANSA 0 - MEKSİKA 2

STAT: Peter Mokaba

HAKEM: Halil İbrahim El Hamdi

FRANSA: Hugo Lloris, Bacary Sagna, William Gallas, Eric Abidal, Patrice  Evra, Abou Diaby, Jeremy Toulalan, Sidney Govou, Florent Malouda, Franck Ribery,  Nicolas Anelka

TEKNİK DİREKTÖR: Raymond Domenech

SAKAT OYUNCU: Cedric Carrasso

MEKSİKA: Oscar Perez, Efrain Juarez, Rafael Marquez, Francisco Rodriguez, Carlos Salcido, Gerardo Torrado, Hector Moreno, Ricardo Osorio, Giovani Dos Santos, Guillermo Franco, Carlos Vela

TEKNİK DİREKTÖR: Javier Aguirre


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24