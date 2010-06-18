T24

FRANSA 0 - MEKSİKA 2

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça durgun geçerken ikinci yarıya Meksika çok iyi başladı...Maçın 63. dakikasında Marquez'in ara pasına müthiş hareketlenen Manchester United'ın yeni transferi Javier Hernandez, kaleci Lloris'i geçerek topu ağlara yolladı ve Meksika'yı 1-0 öne geçirdi.Bu golden sonra Meksika kalesine beraberlik golü için yüklenen Fransa, savunmasında büyük boşluklar verdi. İşte böyle bir pozisyonda Eric Abidal rakibini indirdi ve Meksika penaltı atışı kazandı...Topun başına geçen 37 yaşındaki Blanco, Fransa karşısında Meksika'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.İlerleyen dakikalarda Fransa golü bulamadı ve maç 2-0 Meksika'nın üstünlüğüyle sona erdi.Fransa bu skorla gruptan çıkma şansını neredeyse mucizelere bıraktı...STAT: Peter MokabaHAKEM: Halil İbrahim El HamdiFRANSA: Hugo Lloris, Bacary Sagna, William Gallas, Eric Abidal, Patrice Evra, Abou Diaby, Jeremy Toulalan, Sidney Govou, Florent Malouda, Franck Ribery, Nicolas AnelkaTEKNİK DİREKTÖR: Raymond DomenechSAKAT OYUNCU: Cedric CarrassoMEKSİKA: Oscar Perez, Efrain Juarez, Rafael Marquez, Francisco Rodriguez, Carlos Salcido, Gerardo Torrado, Hector Moreno, Ricardo Osorio, Giovani Dos Santos, Guillermo Franco, Carlos VelaTEKNİK DİREKTÖR: Javier Aguirre