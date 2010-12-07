-FRANKFURT'TAKİ IHH'NİN FAALİYETLERİ YASAKLANDI BERLİN (A.A) - 12.07.2010 - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Hamas örgütü adına bağış topladığı gerekçesiyle, merkezi Frankfurt kentinde bulunan "Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı" (IHH) adlı Türk kuruluşunun faaliyetlerini yasakladı. Maiziere, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas gibi bir terör örgütüne yardımcı olduğu" için IHH'nın özellikle Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki faaliyetlerinin bu sabahtan itibaren yasaklandığını bildirdi. IHH'nın uzun zamandan beri Gazze Şeridi'nde Hamas adına faaliyet gösteren "sözde" sosyal yardım derneklerini maddi açıdan geniş çaplı desteklediğini kaydeden Maiziere, "Hamas, İsrail ve Yahudi vatandaşlarına karşı şiddet uyguluyor ve böylece İsrail ile Filistin halklarının barışçıl bir şekilde anlaşmasını olumsuz yönde etkiliyor. Kuruluş gerekçelerinde bile İsrail'in mevcudiyet hakkını tanımıyor, siyasi ve dini hedeflerine ulaşmak için de şiddeti teşvik ediyor. Hamas, agresif ve mücadeleci bir şekilde İsrail devletinin bireylerine ve kuruluşlarına karşı, gerektiği takdirde terörist unsurlara da başvurarak zarar vermeye ve şiddeti körüklemeye çalışıyor" şeklinde görüş belirtti. Maiziere, "IHH'nın sağladığı maddi destekle Hamas'ın terör eylemlerini finanse ettiğini" savundu. "IHH'nin böylece bölgedeki şiddetin körüklenmesine neden olduğu için hakkında yasaklama kararı aldığını" bildiren Maiziere, "Alman topraklarından doğrudan ya da dolaylı yoldan İsrail devletinin mevcudiyet hakkına karşı faaliyet gösteren örgütler, ülkedeki örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmiş olurlar. Bu nedenle IHH'yi bugün itibarıyla yasakladım" şeklinde ifade kullandı. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatının bir süre önce yayımladığı raporda ilk kez IHH'den söz edilmiş ve derneğin özellikle Filistinliler ve Gazze için düzenlediği yardım kampanyalarına işaret edilmişti.