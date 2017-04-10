Frankfurt'ta zihinsel engelli gence oy kullandırdılar!

Yurt dışında oy verme işlemi bitti. Frankfurt'ta, yasak olmasına rağmen zihinsel engelli gence oy kullandırdılar.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Frankfurt'ta Volkan isimli zihinsel engelli genç, oy kullandırılmak üzere AKP'li grup tarafından başkonsolosluğa getirildi. Genç yanında biri olduğu halde kabine girdi, yardımla tercih mührünü bastı. MHP'li sandık müşahidi, gencin zarf tutan elini yönlendirerek oyunu sandığa attırdı.

Geçen cuma da başka bir zihinsel engellinin oy kullanmasına sandık başkanı imamın izni verdiği öğrenildi. CHP'nin itirazı üzerine, gence oy kullandırılmadı. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na göre ‘akıl zayıflığı' bulunanlar, oy kullanamıyor.

Çifte kimlik numarasıyla oy kullandı

Frankfurt yakınlarındaki Hanau'dan gelen Gülşen A., oy kullanmak için önce nüfus cüzdanını gösterdi. Kimlik numarasından kontrolde, oy hakkının bulunmadığı görüldü. Gülşen A. bu kez pasaportunu uzattı. Ancak nüfus cüzdanı ile pasaporttaki kimlik numarasının tutmadığı tespit edildi. Buna rağmen Gülşen A., oyunu kullanıp gitti.

Seçmen, tercihi mührünü cebine attı

Adnan İnan isimli kişi oy verdikten sonra ‘tercih' mührünü cebine koyup seçim sandığından ayrıldı. Mührün olmadığını fark eden sandık kurulu üyeleri, hemen İnan'ın peşinden koştu. Siirt-Eruh doğumlu İnan, otomobilin içinde cebinde mühürle yakalandı. Adnan İnan'la birlikte aynı otomobilde bulunan kişinin de kimlik bilgileri tutanağa geçirildi.

Başkan kabine girdi

Almanya'nın Hannover kentinde ise Türkçe öğretmeni olan Ali Osman E. isimli sandık kurul başkanı, engelli bir seçmenle oy verme kabinine girdi. Daha önce CHP'li bir üyeyi tehdit ettiği gerekçesiyle uyarı cezası alan sandık kurul başkanı, oy verme kabinine girmesine itiraz edip kendisini uyaran üyelere tepki gösterdi. “Feriştahına şikayet edebilirsiniz” diye bağırdı.