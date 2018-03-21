Frankfurt'ta SPD binasında Afrin protestosu

Almanya'nın Frankfurt kentinde Türkiye'nin Afrin'e müdahalesini protesto etmek için düzenlenen gösteride, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) binası işgal edildi. SPD binası önünde toplanan 50 civarında gösterici, dışarıda başladıkları eylemlerini binanın içerisine taşıdı. Binaya Almanca "Özgür Afrin" yazılı bir pankart asan eylemciler ayrıca renkli duman çıkartan bir gaz fişeği de ateşlediler.

Binadaki eylemle ilgili sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı

Bir Twitter kullanıcısı binanın içinden çekildiği belirtilen fotoğrafları paylaşarak, "Aktivistler, SPD'den Türk ordusunun Afrin'e saldırısına karşı daha net tavır takınmasını, Almanya'nın silah satışını durdurmasını istiyor" notunu yazdı.

Eylem ile ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, aktivistlerin Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu protesto etmek ve dikkatleri bu bölgeye çekmek istediklerini ifade etti. Eylemi yakından takip ettiğini belirten polis, binanın sahipleriyle de iletişime geçtiklerini açıkladı.

Eylemi düzenleyen Kürt yanlısı grup tarafından yapılan basın açıklamasında Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunda SPD'nin de payının olduğu belirtildi. Açıklamada, "Türk ordusu ile İslamcı milislerin Kürt eyaleti olan Afrin'e yönelik taarruzundan" SPD'nin de kısmen sorumlu olduğu ifade edildi.

Grup aynı zamanda yeni kurulan büyük koalisyonda hükümet ortağı olan SPD’ye çağrıda bulunarak PKK üzerindeki yasağın kaldırılmasını talep ettiler.

PKK, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor.

Protesto sonrasında açıklama yapan SPD'nin Güney Hessen bölge sözcüsü Christiane Gregor, SPD’nin Frankfurt am Main bölgesinin başkanı Mike Josef’in eylemciler ile konuştuğunu belirtti. Gregor, Josef'in konuyu Wiesbaden'daki parti yönetim kuruluna taşıyacağını açıkladığını da sözlerine ekledi.

20 Ocak’ta Suriye'nin Afrin bölgesine operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte geçen Pazar günü Afrin kent merkezine girdiğini açıklamıştı.

dpa/DÇÜ,GY

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