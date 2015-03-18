Frankfurt'ta polis araçları ateşe verildi



Frankfurt şehir merkezinde önlem alan polislere taş atıldı, bir polis yaralandı. Göstericiler bazı önemli kavşakları ulaşıma kapadı.

Çöp konteynırları ve otomobiller ateşe verildi. AMB binası yakınlarında bir polis araçları maskeli göstericiler tarafından ateşe verildi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

Frankfurt'taki AMB karşıtı protesto gösterileri Blockupy hareketi tarafından organize ediliyor. Birçok küreselleşme karşıtı örgüt ve kurum Blockupy çatısı altında yer alıyor.

'Acı reçetelerin sorumlusu AMB'

Blockupy hareketi, Avrupa'nın birçok ülkesine dayatılan tasarruf programları ve yoksullaşmanın sorumlusu olarak AMB'yi görüyor.

Frankfurt polisi gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katılımını bekliyor.

Blockupy taraftarları öğleden sonra Frankfurt şehir merkezinde bir yürüyüş ve miting düzenleyecek.