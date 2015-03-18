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Dünya
Deutsche Welle

Frankfurt'ta polis araçları ateşe verildi

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Frankfurt'taki yeni merkezi bugün protesto gösterileri eşliğinde açılıyor. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kentte polis araçları ateşe verildi.

18 Mart 2015 11:01


Frankfurt şehir merkezinde önlem alan polislere taş atıldı, bir polis yaralandı. Göstericiler bazı önemli kavşakları ulaşıma kapadı.

Çöp konteynırları ve otomobiller ateşe verildi. AMB binası yakınlarında bir polis araçları maskeli göstericiler tarafından ateşe verildi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

Frankfurt'taki AMB karşıtı protesto gösterileri Blockupy hareketi tarafından organize ediliyor. Birçok küreselleşme karşıtı örgüt ve kurum Blockupy çatısı altında yer alıyor.

'Acı reçetelerin sorumlusu AMB'

Blockupy hareketi, Avrupa'nın birçok ülkesine dayatılan tasarruf programları ve yoksullaşmanın sorumlusu olarak AMB'yi görüyor.

Frankfurt polisi gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katılımını bekliyor.

Blockupy taraftarları öğleden sonra Frankfurt şehir merkezinde bir yürüyüş ve miting düzenleyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Merkez BankasıFrankfurtAMBBlockupyAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/dpa/NHBK

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