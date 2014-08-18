Frankfurt'ta film gibi operasyon



Ercan Fındıkoğlu'nun dünya genelinde 40 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştiren şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülüyor. Fındıkoğlu, Alman medyasına yansıyan haberlerde "dünyanın en yetenekli bilgisayar korsanlarından biri" olarak tanımlanıyor.

24 ülkede eş zamanlı soygun

Uzmanlara göre şebeke, 2013 Şubat ayında Japonya'dan Almanya'ya, dünya genelinde 24 ülkede eş zamanlı soygun düzenledi. Şebeke şöyle çalıştı: İlk aşamada bankaların bilgisayar sistemlerini kırıldı. Hindistan'ın Bangalore eyaletinde bulunan bir bilişim şirketinde bir yandan kredi kartlarının güvenlik şifreleri ele geçirilirken, diğer taraftan kartların nakit limitleri "sonsuz"a çevrildi.

İkinci aşamada güvenlik şifreleri ele geçirilen kartlar özel cihazlarda yeniden üretildi.

Son aşamada ise çeşitli ülkelerdeki bankamatiklerden nakit para çekmek amacıyla yüzlerce kişi aynı anda harekete geçti.

Almanya'daki bankamatikleri de soydular

Şebekenin yalnızca Almanya'da Dortmund, Duisburg, Frankfurt, Mannheim, Koblenz, Hamburg, Bremen, Essen ve Düsseldorf kentlerinde 1milyon 800 bin euro nakit parayı bankamatiklerden çektiği bildirildi. Şebeke üyesi oldukları belirtilen ve sahte kredi kartlarıyla Düsseldorf'ta yakalanan 2 kişi, 4'er yıl 3'er ay hapse mahkum edilmişti.

Operasyonda ABD Başkanı'nı ve devlet konuklarını koruma görevinin yanı sıra malî suçlar, yolsuzluklar ve kalpazanlıkla da mücadele eden Gizli Servis'in (Secret Service) kilit rol oynadığı açıklandı.

ABD Gizli Servisi, Ercan Fındıkoğlu ismine, bir tanığın verdiği istihbarat sayesinde erişti. Sanığın Frankfurt'ta kaldığı otelin kablosuz ağ bağlantısını kullanarak e-posta adresine erişmesi üzerine adresi belirlendi. ABD'li meslektaşlarının haber verdiği Alman polisi oteli basarak sanığı yakaladı.