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Ekonomi
Deutsche Welle

Frankfurt yolcu rekoru kırdı

Frankfurt Havalimanı’nı kullanan yolcuların sayısı ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı.

10 Eylül 2014 14:15


Ağustos ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 6 milyon 100 bini geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4'lük artış kaydedildi.

Ağustos ayının 13 gününde havalimanını kullanan günlük yolcu sayısı 200 bini geçti. 17 Ağustos 2014 tarihinde bu rakam rekor seviyeye ulaşarak 210 bin 599 oldu. Havalimanında ağustos ayında 179 bin 555 ton kargo taşındı.

Antalya Havalimanı'nı aynı ayda 4,5 milyon yolcu kullanırken yüzde 9'luk büyüme kaydedildi. Peru Lima Havalimanı 1,5 milyon yolcuyla yüzde 7,6'lık, Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna havalimanları 1,1 milyon yolcuyla yüzde 4,7'lik, Rusya St. Petersburg Havalimanı 1,7 milyon yolcuyla yüzde 10,9'luk, Çin Havalimanı Xi'an 2,9 milyon yolcuyla yüzde 10,9'luk artış kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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