Frankfurt Otomobil Fuarı açıldı

Otomotiv sektörünün en önemli organizasyonlarından 63. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.Dünya basınına kapılarını açan fuarda 82 adet dünya prömiyeri yapılacak. Yüzlerce modelin de makyajlı versiyonunun tanıtılacağı fuarda çevreci otomobiller dikkat çekiyor.27 Eylüle kadar sürecek olan fuarda, aralarında geçtiğimiz günlerde Türkiye'de üretileceği bildirilen Renault Fluence'in de bulunduğu 82 adet modelin ilk tanıtımı yine bu fuarda yapılacak.30 farklı ülkeden firmaların katıldığı fuarda, Alman otomobil üreticileri 42 dünya prömiyeri ile gövde gösterisi yapacak.Alman üreticilerin şovuna sahne olması beklenen fuarda 6 Alman üretici 10 segmentte ilk sırada yer alıyorlar. Alman üreticiler fuarda 42 dünya prömiyeriyle adeta gövde gösterisi yapacak. Küçük otomobil sınıfında Smart yer alırken, yüksek orta sınıfta Audi A6, lüks segmentte ise BMW 6 Serisi yer alıyor. Spor otomobil segmentinde ise Audi TT öne çıkarken, minivan sınıfında ise Ford Focus C-Max ve compak sınıfta Opel Zafira CNG yer alıyor.Fuarda çevreci, özellikle de elektrikli araçların yoğunluğu göze çarpıyor. Elektrikli araçlarda büyük ilerleme kaydeden Audi, Renault, Toyota ve BMW gibi büyük otomotiv şirketleri pek çok alternatif modeli tüketicilere sunacak. Bir diğer yenilik ise hibrid modellerin bolluğu olacak. Hibrid modellerde Peugeot, Toyota, Hyundai ve Kia gibi markalar ürünlerini sergileyecek.Süper lüks segmentte Ferrari, yeni 458 modelini sergilerken, Porsche ise yenilediği 911'ini tanıtacak. Ayrıca Rolls Royce ve Bentley, yelpazelerini ekledikleri yeni modelleri bu fuarda tanıtacak. Ayrıca Mercedes'in efsanevi “Martı Kanat” modelinin yeni versiyonu SLR Coupe de burada yer alıyor.