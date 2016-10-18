Frankfurt Kitap Fuarı'nda Aslı Erdoğan'ın mektubu okundu

68'inci kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışında Türkiye'de tutuklu yazar ve Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan'ın cezaevinde kaleme aldığı satırları okundu.

Erdoğan'ın mektubu, Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller tarafından aralarında Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Belçika Kralı Philippe ve Hollanda Kralı Willem Alexander'ın da bulunduğu yüzlerce kişinin önünde okundu.

Özgür Gündem'in danışma kurulu üyesi olması ve köşe yazıları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği ve propaganda" suçundan tutuklanan Erdoğan'ın mektubunda, "Nasıl olacağını bilemesem de edebiyat her zaman diktatörlerin üstesinden gelmeyi başardı" ifadelerini kullandığı bildirildi. Aslı Erdoğan, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 2008 yılında Frankfurt Kitap Fuarı'na katılmıştı.

Düşünce özgürlüğü için yürütülen mücadele ve dijital pazarlama bu yılki fuarın temalarını oluşturuyor. Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Riethmüller, düşünce ve yayın özgürlüğünün dünya genelinde tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Kelimelerin özgürlüğü bizim için bir insan hakkıdır ve pazarlığa açık değildir" dedi.

Riethmüller basına yaptığı açıklamada, düşünce özgürlüğüne yönelik tehdit konusunda özellikle de Türkiye'deki mevcut durumdan etkilendiklerini belirterek, siyasetin bu konuda sessiz kaldığını ve bu konuda bir girişimde bulunmadığını kaydetti.

Alman yayınevleri, kitabevlerinin çatı kuruluşu olan Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği ve Uluslararası Yazarlar Derneği PEN’in Almanya şubesi tarafından kısa süre önce başlatılan FreeWordsTurkey kampanyasında federal hükümete ve Avrupa Birliği'ne düşünce ve basın özgürlüğünü koruma çağrısı yapılıyor. Change.org sitesi üzerinden başlatılan İmza kampanyasına şimdiye kadar yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

600 yazarla 4 bin etkinlik

68'inci Uluslararası Kitap Fuarı'na bu yıl yaklaşık yüz ülkeden 7 binin üzerinde katılımcı bulunuyor. 19-23 Ekim tarihleri arasında yaklaşık altı yüz yazarla 4 bin etkinlik yapılması planlandı. Organizatörler bu yılki fuara yaklaşık 300 bin kişinin katılmasını bekliyor.