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Dünya

Frankfurt Havalimanı'nda saldırı iddiası

Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı

11 Eylül 2017 16:22

Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı.

Focus dergisi, çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Terminal 1 C kısmında pasaport kontrolünde bekleyen bazı yolcular gözlerinin yandığını ve nefes almakta zorlandıklarını belirtti.

Yapılan kontrolde yolcuların gazdan etkilenmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı ve polis ile itfaiye ekipleri alarma geçildi. Şikayette bulunan yolcular da tedavi altına alındı.

Havalimanında ölçüm yapan yetkililer, düşük oranda gaz tespit etti.

Olayın saldırı olmadığı gaz kaçağından kaynaklandığı belirtiliyor. 

Frankfurt Havalimanı'ndaki alarm durumunun kalktığı ve rutine dönüldüğü ifade edildi. 

 

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