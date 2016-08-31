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Dünya
Deutsche Welle

Frankfurt havalimanında güvenlik alarmı

31 Ağustos 2016 16:50

Terminalin güvenlik bölgesine kontrolsüz giren bir kişi Frankfurt havalimanının kısmen tahliye edilmesine yol açtı. Tahliyeden binlerce yolcu etkilendi. Uçuşlar rötarlı yapılabildi, bazı seferler iptal edildi.
Bir kişinin kontrol edilmeden güvenlik bölgesine geçmesi üzerine polis Frankfurt Havalimanı'nın 1'inci terminalini tahliye ettirdi. Federal Emniyet'ten yapılan açıklamada terminalin önlem amacıyla boşaltıldığı ve herhangi bir bombalı saldırı tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Tahliyeden terminaldeki iki perondan uçağa binecek olan binlerce yolcu etkilendi. Uçuşlar rötarlı yapılabildi, bazı kıtalararası uçak seferleri ise iptal edildi. Havalimanı sözcüsü işlemleri tamamlanan bütün yolcuların yeniden güvenlik kontrolünden geçeceğini söyledi. Terminal binasındaki şüpheli madde arama çalışmaları sürüyor. Polis sözcüsü peronların tehlikesiz olduğunun yüzde yüz garanti edilebilmesi için çalıştıklarını ve can güvenliğinin mutlak öncelik taşıdığını söyledi.

Sözcü kontrol edilmeden güvenlik bölgesine geçen şahsın üzerinde tehlikeli madde bulunup bulunmadığının henüz kesinleşmediğini belirtti. Söz konusu şahsın yanlışlık sonucu ya da kasten güvenlik bölgesine geçmiş olabileceği belirtiliyor.

Mayıs ayı sonunda da Köln Bonn Havalimanında 62 yaşındaki bir İspanyol'un güvenlik bölgesine kontrol edilmeden geçmesi üzerine bulunduğu terminal tahliye edilmiş ve uçak seferleri aksamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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