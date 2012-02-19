Frankfurt Havalimanı'na gidecekler dikkat!

T24 - Almanya'nın Frankfurt havalimanında çalışan yer personelinin Perşembe ve Cuma günleri yaptığı grev, pazartesi de devam edecek.

Hava Trafik Sendikası (GdF) tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi uygulanacak grevin saat 05.00'te başlayacağı ve 24 saat süreceği belirtildi. Grev yüzünden yüzlerce uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

Frankfurt havalimanında yer işletmeleri hizmetini veren Fraport'un sendikaya bağlı çalışanların taleplerini karşılamadığı için uygulanan grev, Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek.

GdF tarafından yapılan açıklamada, “Fraport'un bu tutumu, tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi sürdürmekten başka çare bırakmıyor” denildi.

Hava Trafik Sendikası, aylardır Fraport şirketiyle 200 havaalanı çalışanının maaşının artırılması için mücadele ediyor. Fraport ise bu talebin makul olmadığını belirterek, ücret artışı talebini kabul etmiyor.