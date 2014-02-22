T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Frankfurt Havalimanı normale dönüyor

Güvenlik personelinin uyarı grevinin ardından Frankfurt Havalimanı’nda durumun normale dönmeye başladığı açıklandı.

22 Şubat 2014 17:52


Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin yaptığı açıklamada "hizmetlerin tamamen normale dönmeye başladığı" kaydedildi.

Dün iptal edilen uçuşlar nedeniyle yaklaşık 10 bin yolcunun da günlük yolcu trafiğine eklenmesi nedeniyle güvenlik kontrollerindeki uzun kuyruklar ise devam ediyor.

Güvenlik personeli için 16 euroluk saat ücreti isteyen Ver.di sendikası 5 Mart'taki toplu sözleşme görüşmelerine kadar başka bir grevin ise planlanmadığını kaydetti.

Güvenlik personelinin uyarı grevi dün Frankfurt Havalimanı trafiğini felç etmişti. Fraport şirketi yaklaşık 150 bin yolcudan 37 bininin planlanan yolculuğunu gerçekleştiremediğini, ortalama bin 300 uçuştan yaklaşık yüzünün iptal edildiğini açıkladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GüvenlikFrankfurt HavalimanıFraportVerdiMartWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24