Frankfurt Havalimanı normale dönüyor



Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin yaptığı açıklamada "hizmetlerin tamamen normale dönmeye başladığı" kaydedildi.

Dün iptal edilen uçuşlar nedeniyle yaklaşık 10 bin yolcunun da günlük yolcu trafiğine eklenmesi nedeniyle güvenlik kontrollerindeki uzun kuyruklar ise devam ediyor.

Güvenlik personeli için 16 euroluk saat ücreti isteyen Ver.di sendikası 5 Mart'taki toplu sözleşme görüşmelerine kadar başka bir grevin ise planlanmadığını kaydetti.

Güvenlik personelinin uyarı grevi dün Frankfurt Havalimanı trafiğini felç etmişti. Fraport şirketi yaklaşık 150 bin yolcudan 37 bininin planlanan yolculuğunu gerçekleştiremediğini, ortalama bin 300 uçuştan yaklaşık yüzünün iptal edildiğini açıkladı.