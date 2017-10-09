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Frankfurt Başkonsolosu’ndan ailelere başsağlığı ziyareti  

Mümin Karaca, Butzbach, 9 Ekim, (DHA)- Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Butzbach'da  Giessen Liebig Üniversitesi tanışma gecesinden eve dönüş yolunda korkunç kaza sonucu hayatını kaybeden gençlerin ailelerini ziyaret ed

09 Ekim 2017 18:26

Mümin Karaca, Butzbach, 9 Ekim, (DHA)- Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Butzbach\'da  Giessen Liebig Üniversitesi tanışma gecesinden eve dönüş yolunda korkunç kaza sonucu hayatını kaybeden gençlerin ailelerini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Almanya\'nın Hessen Eyaleti Butzbach kentinde geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen trafik kazasında  3 Türk genci hayatını kaybetmiş biri de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, Ölen gençlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kaza\'da yaralanan Sena Akyüz(18) hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkonsolos Karartı ilk taziye ziyaretini Butzbach\'ta bulunan St. Petrus ve Paulus Kilisesine giderek Julia Kabaca\'nın babası İbrahim annesi Hediye Kabaca\'ya, Paula Yalman Bad Vilbel\'de bulunan babası Gebro annesi Şükriye Yalman ve Süryani vatandaşlara başsağlığı diledi.

Karartı, burada yaptığı konuşmada, \'\'Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Elim bir kaza sonucu 3 pırıl pırıl gencimizin hayatlarını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatlarının baharında gelecekle ilgili planları olan gençlerdi. Hepimizin başımız sağolsun\'\'dedi.

Daha sonra Offenbach Ülkü Ocağı\'nda Kazım Cihan\'ın babası Cuma Cihan ve dernek yöneticileri ve vatandaşlara başsağlığı diledi.

Offenbach Ülkü Ocağı\'nda aktif olarak dernek çalışmalarına katılan ve Giessen Liebig Üniversitesi\'nde İşletme öğrenimi görmeye başlayan Kazım\'ın cenazesi Kayseri\'nin Develi ilçesinde defnedilecek.

Antakyalı Julia Kabaca, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırmıştı. Mardinli Paula Yalman, kuzeni Julia\'nın mutluluğuna ortak olmak istemişti. Aralarında tek ehliyet sahibi de oydu Kazada can veren Julia ve Paula, Butzbach\'da Süryani mezarlığına defnedilecek.

Sivas Turhallı ailenin kızı Sena Akyüz (18), ekonomi öğrenimi göreceği üniversitenin gecesine katıldı. Dönüş yolundaki kazada ağır yaralandı. Giesen Üniversite Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Durumu iyi olduğu bildirildi.

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