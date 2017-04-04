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Frankfurt Başkonsolosluğu: Oy verme işlemleri kesintisiz devam etmektedir

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle oy kullanma işlemelerinin iptal edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı

04 Nisan 2017 01:20

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, yapılan yazılı açıklama yaparak, bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başkonsoloslukta anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işlemlerinin iptal edildiği iddiasının asılsız olduğunu duyurdu. Frankfurt’ta 9 kişinin usulsüz oy kullandığının ortaya çıkmasının ardından oylamanın iptal edildiği öne sürülmüştü.

Oy verme işleminin devam ettiği aktarılan açıklamada, “Oy verme işlemlerinin 27 Mart 2017 tarihinde başlamış olup, bu tarihten itibaren kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız oylarını 9 Nisan’a kadar başkonsolosluğumuzda kurulan sandıklarda kullanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

 

Oy verme işlemi 9 Nisan'a kadar sürecek

 

Güvenlikten geçerek, sandık başına giden seçmen, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Seçmenin oy kullanırken, üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportunu yanında bulundurması gerekiyor.

Almanya'daki vatandaşlar oylarını, sandıkların kurulduğu Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde 9 Nisan'a kadar 09.00 -21.00 saatlerinde kullanabilecek.

 

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