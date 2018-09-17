Frankfurt - Eskişehir dostluk kupası Anadolu Üniversitesi'nin

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR (DHA) - Almanya\'nın Frankfurt kenti ile Eskişehir arasındaki \'Kardeş şehir\' ilişkileri kapsamında Eskişehir\'de \'Frankfurt - Eskişehir Dostluk Kupası Futbol Turnuvası\' düzenlendi. 2 Alman ve 2 Türk takımın katıldığı turnuvada birincilik kupasını Anadolu Üniversitesi kazandı.

Üniversite Evleri Spor Kompleksi\'nde düzenlenen turnuvaya Anadolu Üniversitesi, DSİ Bentspor, Saz Rock ve Tus Makabbi amatör futbol takımları katıldı. İki gün süren turnuvanın son gününde Tus Makkabi Frankfurt ile Saz Rock Frankfurt takımları karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan Saz Rock Frankfurt takımı turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Final karşılaşmasında ise Anadolu Üniversitesi, DSİ Bentspor\'u 5-0 yenerek birincilik kupasının sahibi oldu.

FRANKFURT BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Kupa törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu ile çok sayıda davetli katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen yaptığı konuşmada, konuk belediye başkanı Feldmann ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, \"Ortaya çıkan ve gelişerek, bugün gençlerin ortaya çıkardığı şeyin kazanılan bir futbol maçı ya da kupadan ziyade dostluk, kardeşlik, sevgi ve barış olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim. Frankfurt\'tan gelen konuklarımız biliniz ki, Eskişehir\'in kapıları ve bizlerin kalpleri sizler için her zaman açıktır. Bu turnuvanın örnek olmasını diliyorum\" dedi.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da turnuvaya katılan sporcuları kutlayarak, \"Sadece birinciler değil. Herkes kazandı. Fair play oldu, çok yoğun bir duygu alışverişi yaşadık. Bu kez kardeş şehrimizi farklı bir yönden tanıma fırsatı bulduğumuz için çok mutlu oldum. Dört takıma da teşekkür ediyorum. Sayın Büyükerşen\'e çok güzel misafirperverliği için teşekkür ederim. Turnuvaya katılanlar ve katkıda bulunanlar sizleri gelecek yıl Frankfurt\'ta davet ediyorum. Turnuvanın ikinci ayağını Frankfurt\'ta Alman çimlerinin üzerinde yapalım. Orada hem spor yapmanın mutluluğunu yaşayalım ve bir kez daha dostluğumuzu pekiştirelim\" diye konuştu.

ES ES TEZAHÜRATI

Turnuvada birinci olan Anadolu Üniversitesi\'ne kupasını veren Yılmaz Büyükerşen, kurduğu üniversitenin takımına şampiyonluk kupasını vermenin kendisini onurlandırdığını söyledi. Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi\'nin kazandığı kupayı diğer üç takımın kaptanlarıyla birlikte havaya kaldırarak, \"Dostluk kazandı\" dedi. Turnuvada üçüncü olan Saz Rock Frankfurt takımı oyuncuları da hep bir ağızdan Eskişehirspor için \"Es es es ki ki ki eski eski es\" tezahüratında bulundu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Büyükerşen\'in Almanya\'dan gelen futbolcularla tokalaşması

- Büyükerşen\'in Feldmann ile birlikte stada gelişleri

- İki belediye başkanının forma giyip turnuvanın başlama vuruşunu yapmaları

- Turnuva maçlarından görüntü

- Turnuva sonunda Büyükerşen\'in konuşması

- Feldmann\'nın konuşması

- Kupaların verilmesi

- Genel detaylar