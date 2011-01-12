-''FRANKEŞTAYN'' SERBEST İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Kosova'da yasa dışı organ nakli yaptığı iddiasıyla Interpol tarafından aranırken dün Kartal'da gözaltına alınan Dr. Yusuf Erçin Sönmez mahkemece serbest bırakıldı. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sönmez, burada nöbetçi savcılıkça sorgulandı. Sönmez, Cumhuriyet Savcısı Reşat Uğur Soysal'a yaklaşık 2 saat ifade vermesinin ardından ''örgütlü biçimde organ ticareti yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 3. Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi. Sönmez, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sönmez, bir gazetecinin ''Organ ticareti yaptığınız ile ilgili iddialara ne diyeceksiniz?'' sorusuna, ''Böyle bir suç zaten yok. Organ ticareti diye bir şey yok. Olmayan bir hadisenin kanıtı da olmaz zaten. Dolayısıyla suçu da olamazdı. Neticede hukuka güvendim. Güvenecek başka bir şey yok herhalde. Hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz, hukuka güveniyorsunuz'' dedi. Gazetecilerin hakkındaki iddiaları yanıtlaması konusunda ısrar ettikleri Sönmez, ''Olmayan bir iddianın söylenecek sözü olur mu?'' diye sordu. Sönmez, polislerin hangi konuda, neden gözaltına aldığına ilişkin soruya karşılık da ''İfade vermek için geldim. Kosova'da geçen bir süreç yüzünden geldim. Bana açıkçası ifade verme tutanağı adresime gelmediği için gözaltına alındım. Normal süreçte ifademi verdim. Ondan sonra serbest bırakıldım'' dedi. Kosova'daki soruşturmanın konusu sorulan Sönmez, konunun ne şekilde devam ettiğini bilmediğini anlatarak, kendisine yansıyan hikayenin ifade vermesi olduğunu ve o ifadeyi de verdiğini söyledi. Sönmez, Interpol tarafından da arandığının hatırlatılması üzerine ''Konu bu değil. Ayda 2 defa yurt dışına girip çıkan bir insanım. Dolayısıyla Interpol aranmam olsa yurt dışına girip çıkmam mümkün olmazdı'' diye konuştu.