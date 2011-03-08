T24 LogoT24 Logo
Gündem

''FRANKEŞTAYN'' İFADE VERDİ  İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 19:20

-''FRANKEŞTAYN'' İFADE VERDİ  İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - ''Yasa dışı organ nakli'' iddialarıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan Dr. Yusuf Erçin Sönmez, hakkında aynı iddiayla Kosova'da yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına gelen Sönmez'in, Kosova'daki ''yasa dışı organ nakli'' iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Janathan Warwick Ratel tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Reşat Uğur Soysal nezaretinde 2,5 saat ifadesi alındı. Sönmez, daha sonra adliyeden ayrıldı. Kosova adli makamlarının Adalet Bakanlığına ifadesini almak için yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine Sönmez'in ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu bildirildi. Sönmez'e ''Kosova'da yaptığı ameliyatlara ilişkin çalışma izninin olup olmadığı ve organ nakli yapıp yapmadığı'' yönünde sorular yöneltildiği öğrenildi. Savcı Ratel'in, Türkiye'de de hakkında ''yasa dışı organ nakli'' iddialarına ilişkin soruşturma yürütülen Yusuf Erçin Sönmez'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki talebinin savcılıkça reddedildiği kaydedildi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24