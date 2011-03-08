-''FRANKEŞTAYN'' İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - ''Yasa dışı organ nakli'' iddialarıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan Dr. Yusuf Erçin Sönmez, hakkında aynı iddiayla Kosova'da yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına gelen Sönmez'in, Kosova'daki ''yasa dışı organ nakli'' iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Janathan Warwick Ratel tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Reşat Uğur Soysal nezaretinde 2,5 saat ifadesi alındı. Sönmez, daha sonra adliyeden ayrıldı. Kosova adli makamlarının Adalet Bakanlığına ifadesini almak için yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine Sönmez'in ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu bildirildi. Sönmez'e ''Kosova'da yaptığı ameliyatlara ilişkin çalışma izninin olup olmadığı ve organ nakli yapıp yapmadığı'' yönünde sorular yöneltildiği öğrenildi. Savcı Ratel'in, Türkiye'de de hakkında ''yasa dışı organ nakli'' iddialarına ilişkin soruşturma yürütülen Yusuf Erçin Sönmez'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki talebinin savcılıkça reddedildiği kaydedildi.