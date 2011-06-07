-FRANK TARİHİ REKOR SEVİYELERİNDE İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - İsviçre Frangı, hem ABD Doları hem de avro karşısında tarihinin en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. İsviçre Frangı (CHF), dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, USD/CHF paritesi, 0,8328 ile tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Frangın dolara karşı son bir yıldaki değer yükselişi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. İsviçre Frangı, avro karşısında da değerlenirken, EUR/CHF paritesi 1,2050 ile benzer şekilde tarihinin en düşük seviyelerini gördü. Frank, avroya karşı son bir yılda yüzde 12 değerlenmiş durumda. Avro bölgesi borç krizinde, Yunanistan'ın kurtarılmasına ilişkin yöntemsel belirsizliğin sürmesi ve borçların yeniden yapılandırılma olasılığı, ortak para birimini olumsuz etkiliyor. CHF/TL de 1,9035 ile tarihinin en yükse seviyelerini test etti. Bu seviye, son bir yılda İsviçre frangının TL karşısında yüzde 37 değerlendiğini gösteriyor.