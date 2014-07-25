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Spor

Frank Lampard, New York City'ye 2 yıllık imza attı

Chelsea'nin efsanevi orta saha oyuncusu Frank Lampard, ABD'nin Major Lig takımlarından New York City ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

25 Temmuz 2014 00:24

13 sezon Chelsea forması giyen Frank Lampard, iki yıllık bir anlaşma ile Major League Soccer klubü New York City'ye katıldı. Londra takımı ile 13 yıl geçiren 36 yaşındaki Lampard geçen sezon sonunda serbest bırakıldı.

Lampard Haziran 2001'de 11 milyon sterline West Ham'dan Chelsea'ye transfer olmuş ve 649 maçta 211 gol ile kulübün gol rekortmeni olmayı başarmıştı.

 

Kariyeri başarılarla dolu

 

Stamford Bridge'de kaldığı süre boyunca Lampard kulübün kaptan yardımcısı oldu ve Premier Lig şampiyonluğunu üç kez, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni de birer kez kazandı.

Lampard kariyeri boyunca dört FA Kupası ve iki de Lig Kupası kaldırmıştı. 106 kez İngiltere milli takım forması giyen Lampard, milli formayı son kez Brezilya 2014 Dünya Kupası'nda Kosta Rika karşısında giymiş ve maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

İngiltere'nin gruptan çıkamayarak Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından kaptan Steven Gerrard uluslararası futboldan emekliliğini açıklamış, Lampard da milli takımdaki geleceğini düşünmek zorunda kalacağını belirtmişti.

 

MLS'de oynayan yıldızlar

 

Yeni kurulan New York City FC, 2015 yılında MLS'de ilk sezonunu oynayacak. Manchester City'nin sahip olduğu kulüp, şu anda kendi ekibini inşa ediyor. Takım, La Liga'da şampiyonluk yaşayan Atletico Madrid'ten David Villa'yı da kadrosuna dahil etmiş durumda.

Bu ligdeki diğer eski İngiliz ligi oyuncuları şöyle: Obafemi Martins (Seattle Sounders), Robbie Keane (LA Galaxy), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Jermain Defoe (Toronto FC), Tim Cahill (New York Red Bulls).

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