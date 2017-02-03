Frank Lampard futbolu bıraktı

İngiliz futbolcu Frank Lampard, futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lampard, “21 inanılmaz yıldan sonra kariyerime son vermek için en doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. ifadelerini kullandı.

Hem İngiltere’den hem yurt dışından heyecan verici teklifler alsam da, artık hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi” dedi. Profesyonel futbolculuk kariyerini West Ham United’ta başlayan Lampard, 2001 yılında Chelsea’ye transfer oldu. 13 yıl boyunca Chelsea forması giyen Lampard, kulübün efsane isimleri arasına girdi. Lampard, Chelsea ile 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 4 Federasyon Kupası ve 2 Lig Kupası kazandı.

Lampard, Chelsea’nin 30 yaşını geçen futbolculara 1 yıllık kontrat önermesi nedeniyle, 2014’te ABD’nin New York City takımına transfer oldu. New York City’le 10 maça çıkan Lampard, 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Manchester City forması giydi.