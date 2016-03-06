Francis Ricciardone, Mısır Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı

ABD'nin Türkiye eski büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin Mısır Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandığı duyuruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mısır'ın en prestijli üniversitesi olarak bilinen Amerikan Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Ricciardone'nin Üniversite'nin 12'nci Rektörü olarak önümüzdeki Haziran ayı başında göreve başlayacağı bildirildi. Ricciardone'nin Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından oy birliğiyle seçildiği öğrenildi. Yeni rektör ile ilgili çalışmaların 2015 yılında başladığı ve seçimi konusunda öğretim görevlileri, öğrenciler, üniversite çalışanları ve üniversite mezunlarının da görüşlerinin alındığı belirtildi. Halen ABD'deki Atlantik Konseyi'ne bağlı Refik Hariri Merkezi'nin başkanlığını yapan Ricciardone, 2005-2008 yılları arasında ABD'nin Mısır Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.



Ricciardone, 2009-2010 arasında ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, 2011-2014 yılları arasında ise Türkiye Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

