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Dünya

Francis Ricciardone Ankara'ya yeni büyükelçi atandı

ABD Başkanı Barack Obama, Ankara’ya yeni büyükelçi olarak Francis Ricciardone’yi atadı.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Ankara’ya yeni büyükelçi olarak Francis Ricciardone’yi atadı.


Francis Ricciardone geçmişte Adana ve iki kez de Ankara’da görev yapmıştı. Ricciardone, Adana’daki görevinde İncirlik Üssü’nden yürütülen Çekiç Güç operasyonu sırasında, Türk ve Amerikalı komutanlara siyasi danışmanlık yaptı.


Türkçe bilen diplomat ikinci Ankara görevini, Amerikan büyükelçiliğinde maslahatgüzar olarak yürüttü.


2009’dan bu yana Kabil’de, büyükelçi yardımcılığı ve maslahatgüzarlık görevini yürüten Amerikalı diplomat, geçmişte Irak’ta da görev yaptı ve Kahire büyükelçiliği yaptı.


Öte yandan Ankara’daki Amerikan büyükelçisi James Jeffrey de Bağdat’a atandı.


Beyaz Saray’ın yeni büyükelçi atamalarının Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

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