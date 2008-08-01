Francia Eczacıbaşı Zentiva'da

Tempo24-



Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde 2007-2008 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Eczacıbaşı Zentiva, Kübalı smaçör Mirka Francia Vasconcelos ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Uzun yıllar oynadığı İtalya'nın Perugia takımından sonra köklü ve başarılı bir geçmişe sahip, gelenekleri olan bir kulübe gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Francia, ''Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza ve burada çok mutlu bir sezon geçireceğime inanıyorum'' dedi.



Antrenör Giuseppe Cuccarini'yi tanımasının da Eczacıbaşı Zentiva'ya gelmesinde etkisi olduğunu belirten Francia, yepyeni bir şehir ve ülkeye geldiğini, Türkiye'nin de İtalya gibi tarihi olan bir ülke olduğunu, İstanbul ve Türkiye'yi çok merak ettiğini, tanımak istediğini söyledi.



Eczacıbaşı Zentiva Antrenörü Giuseppe Cuccarini ise Francia'nın iyi hücum ve iyi blok yapan, çok başarılı bir voleybolcu olduğunu söyleyerek, ''Dünyanın sayılı voleybolcularının yetiştiği Küba'dan gelen ve yıllardır voleybolun en iyi liglerinden İtalya'da, Perugia'nın vazgeçilmez smaçörlerinden biri olan Francia ile takımımızın ortak hedefleri için, birlikte mücadele verecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Uluslararası deneyim ve becerisiyle Mirka Francia'nın takımımıza büyük katkısı olacaktır'' diye konuştu.



MIRKA FRANCIA VASCONCELOS



1975 Küba doğumlu olan Francia, Küba Milli Takımı'yla iki olimpiyat, iki dünya, iki Dünya Grand Prix, bir de Dünya Kupası şampiyonluğu, uzun yıllardır kadrosunda yer aldığı Perugia takımıyla iki Avrupa Şampiyonlar Ligi, iki de CEV Kupası şampiyonluğu kazandı.



Voleybola 9 yaşında Küba'da başlayan ve uzun süre Küba Milli Takımı'nda oynayan Mirka Francia, 1999 Dünya Kupası'nda ''En İyi Blokör'', 2008 Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ''En İyi Smaçör'' seçildi. İlk kez 1998'de İtalya'da Romanelli Firenze'ye transfer olan Francia, bir yıl sonra İtalya'nın en iyi takımlarından Perugia'ya geçti.



1999'dan 2008 yılına kadar, Perugia'da oynadı ve takımın kaptanlığına kadar yükseldi.

