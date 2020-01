FR: Ziyaret damakta yavan bir tat bıraktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti ve Ankara temasları, Alman basınında öne çıkan yorum konusunu oluşturuyor.

Reutlinger General-Anzeiger’in konuya ilişkin yorumunda şu satırlar göze çarpıyor:

"İşte tam da birçok görüş ayrılığı nedeniyle üst düzeyde doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek çok önemli. Her iki ülkenin de birçok nedenden ötürü birbirine ihtiyacı var. Merkel’in Türkiye’deki temasları her iki tarafın da bunu böyle gördüğünü ve bir bozuşmaya izin vermemeye çabaladığını gösterdi. Başbakan Merkel, basın ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığının önemini açıkça dile getirdi. O nedenle Erdoğan bu ziyareti iç politikada kendi lehine bir şova dönüştüremez. Her iki taraf da terörle mücadelede hemfikirdi. Ancak terörden ne anlaşıldığı konusunda ise derin görüş ayrılıkları var. Devlet başkanına yapılan her eleştiriyi ya da toptan toplum kesimlerini terör zannı altında bırakan, destek beklemesin."

Ulusal gazetelerden Süddeutsche Zeitung Merkel’in Türkiye ziyaretinin gerekliliğine dikkat çekiyor.

"Türkiye’de hala tutuklu gazeteciler ve halkın seçtiği ama hapse atılan milletvekillerini destekleyen cesur insan hakları savunucuları ve avukatlar var. Bu insanların Avrupa’nın onların kaderi ile hala ilgilendiğini bilme hissine ihtiyacı var. Son dönemde sayıları çok az da olsa Avrupalı politikacıların Ankara'yı ziyareti o nedenle çok önemli. Çünkü bu ziyaretler 'Türkiye'nin Batı'da artık dostu yok. Bunun için yeni ittifaklara ihtiyaç var' şeklindeki Erdoğan’ın yaymaya çalıştığı efsaneleri çürütücü etki yaratabiliyorlar."

Frankfurter Rundschau gazetesi ise ziyaretin tüm olumlu yanlarına rağmen damakta yavan bir tat bıraktığını savunuyor:

"Almanya Başbakanı, Ankara ziyaretinde net konuştu. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde demokratik temel hak ve özgürlükler ile kuvvetler ayrılığının dikkate alınmasını vurguladı. Bu sözlerle Türk hükümetinin 'temizleme' operasyonu ve bu kapsamda sayısız politikacı ve gazetecinin tutuklanmasının yanı sıra Erdoğan’ın başkanlık sistemini getirecek referandum ile yetkilerini artırıp demokratik hakları kısıtlama planlarını eleştirmiş oldu. Bununla birlikte muhalefetteki politikacılarla görüştü ve Gülencilerin fişlenmesine yönelik uyarıda bulundu. Bunlar az değil. Yine de insanın damağında yavan bir tat bırakıyor."

Ulusal gazetelerden Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Merkel’in Türkiye ziyaretini bir seçim hazırlığı olarak görüyor. Yorumda şu satırları okuyoruz.

"Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Merkel’e saygı ile baktığı günler geride kaldı. O günlerde Erdoğan Almanya’ya geliyordu. O günler geride kaldığından bu yana da tam tersi Merkel Türkiye’ye gidiyor. Başbakan bir buçuk yıl içerisinde beşinci Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Bir arzuhal sahibi olarak seçim yılında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını kurtarmak için gidiyor. Muhtemelen Erdoğan bu konuda kendisini muğlâkta bıraktı. Tabii bir de kısık sesle de olsa belki Erdoğan gibi bir güç adamı üzerinde etkili olmak ve imparatorluğunda kalan son bir gıdım demokrasi ve hukuk devletini kurtarmak için de gidiyor. En azından ifade özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığına saygı gösterilmesini talep etti. Türkiye’deki muhalefet ve sivil toplum için bir umut parçası."

© Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Başak Demir