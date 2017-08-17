FR: Trump'ın derhal görevden alınması gerek

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlottesville'de Nazi yanlısı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcıların gösterisinin ardından üçüncü kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Trump'ın olaydan sonra yaptığı ilk açıklamayı savunduğu ve olayların bu noktaya gelmesinde her iki tarafın da suçlu olduğunu söylediği yeni açıklaması geniş tepki uyandırdı. Konuyla ilgili ilk yorum Frankfurter Rundschau gazetesinden:

"Başkanın dizginlenmesi başarısızlığa uğradı. Trump, gamalı haçlı bayraklar taşıyıp Yahudi düşmanı sloganlar atan Neonaziler arasında sevimli, hoş ve barışsever insanların da olduğunu savunan, bağırıp çağıran bir vurdumduymaz. Bu fikirsel kundaklamanın ve fanatik şiddetin olduğundan zararsızmış gibi gösterilmesi dayanılmaz bir durum. Gelişmeler, Trump'ın ABD gibi bir ülkeyi yönetmek için her türlü ahlaki pusuladan ve karakter özelliğinden yoksun olduğunu gösteriyor. Donald Trump'ın derhal görevden alınması gerek. Bunu birçok Cumhuriyetçi de biliyor. Ama açıkça dile getirenlerin sayısı az. Trump'ın bu tuhaf basın konferansından sonra Cumhuriyetçi Parti hiçbir şey olmamış gibi davrandığı takdirde, bunu taktiksel fırsatçılık olarak açıklamak mümkün olmayacak. Bu ahlaki sefilliğin acı bir göstergesi olacaktır."

Mittelbayerische Zeitung da konuyla ilgili şu yorumu sunuyor okurlarına:

"Trump Charlottesville'de hayatını kaybeden kadının yakınlarına en azından bir tutam empati göstereceğine, çıkıp kurbanın annesinin kendisini nasıl övdüğünü anlattı ve hafta sonunda bu dehşete sahne olan küçük üniversite kentindeki harika şaraplık üzüm bağları hakkında zırvaladı. Adam tamamıyla kendisinin müptelası, kendini kontrol edemiyor, Amerikan toplumunu parçalamakta ve muhtemelen de verdiği zarar sadece ülkesiyle sınırlı kalmayacak, zira nükleer silahlar elinin altında."

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in Rus petrol devi Rosneft için çalışma olasılığı, yoğun tepki çekiyor. Schröder'in denetleme kuruluna gireceği yönünde haberler gelen şirket, Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiğinde Avrupa Birliği'nin yaptırımlar listesine girmişti. Rhein-Neckar-Zeitung şu yorumu yapmış:

"Olaya neresinden bakarsanız bakın, durum değişmiyor. Schröder, denetleme kurulu üyesi olarak tabii ki Rosneft'in çıkarlarını temsil etmek zorunda ve büyük bir ihtimalle de Putin adına, Rusya'ya yönelik yaptırımların kayıtsız şartsız gevşetilmesi için çaba sarf edecek. Bunu Almanya'nın politik hedefleriyle bağdaştırmak epey zor olacak."

Seçtiğimiz son yorum ise Bielefeld'de çıkan Neue Westfälische adlı gazeteden:

"Schröder, bu son derece tartışmalı Rus şirketin denetleme kuruluna girdiği takdirde, daha önceki tüm hizmetlerini yerle bir edecek. Tabii ki bir siyasetçi makamına veda ettikten sonra para kazanmak zorunda ve belirleyici bir rol üstlenmeyi isteme hakkına sahip. Ama Rosneft, Avrupa Birliği'nin yaptırımlar listesinde ve Mihail Hodorkovski'ye ait Yukos şirketinin parçalanmasıyla bugünkü konumuna geldi. Başka bir işletmeye benzemiyor. Schröder'in bunu iyi düşünmesi ve vazgeçerek partisi Sosyal Demokrat Parti'ye de iyilik yapması gerek."

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DW, AÜ/BÖ