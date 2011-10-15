-Fox'un yerine Hammond geldi LONDRA (A.A) - 14.10.2011 - İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox'un görevinden istifa etmesinin ardından boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna Philip Hammond getirildi. Fox'un, yakın bir arkadaşını hükümet görevlendirmemesine karşın resmi ziyaretlerinde danışmanı gibi kullandığı ortaya çıkmıştı. İngiliz basını, Muhafazakar Partili Fox'un, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede yakın arkadaşı Adam Werritty'nin de bulunduğunu, ayrıca Werritty'nin Dubaili iş adamlarıyla bağlantı sağladığını yazmıştı. Özellikle muhalefetteki İşçi Partisi tarafından eleştirilen Fox, özür dilemişti. Ancak devam eden haberlerin ardından 12 Mayıs 2010'dan bu yana Savunma Bakanlığı yapan Liam Fox (50) görevinden bugün istifa etti. İngiltere Başbakanı David Cameron Liam Fox'un istifasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Fox'un yerine Muhafazakar Partili Ulaştırma Bakanı Philip Hammond'ı atadı. Hammond (56), kendisine verilen yeni görevden onur duyduğunu ifade etti. İngiliz basını 20 yıldır siyasetin ön saflarında yer alan Fox'un istifasından önce, gelecekte Muhafazakar Parti'nin lideri olabileceğinin düşünüldüğünü aktarıyordu. Hammond'dan boşalan Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Muhafazakar Partili kadın milletvekili Justine Greening getirildi.