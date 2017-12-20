Milliyet yazarı Sina Koloğlu, "FOX, yeni patronuyla ne yapacak?" diye sordu. "Bu sözlerin muhatabı Fatih Portakal ve FOX" diyen Koloğlu, "Haber bülteninin reklam kârı, üç haneli. Bir önceki yıla göre, bu sene daha da artmış. Tek başına bir dizi kıymetinde" dedi.

Kolooğlu'nun "FOX yeni patronuyla ne yapacak?" başlığıyla (20 Aralık 2017) yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

Başlığın muhatabı, özelde Fatih Portakal, genelde FOX. Birden nereden çıktı? Walt Disney’in, Century FOX’u 52.4 milyar dolara satın aldığının açıklanmasından sonra, Portakal’ın kanaldan ayrılacağı iddiaları çıktı. Portakal, “Yönetimin istememesi halinde, giderim” dedi. Ben de ‘Yeni patronla ne olur?’ diye şöyle bir yoklama yaptım.

7 yıldır reyting birincisi

Konuştuğum isimler, ‘Fatih Portakal’la Ana Haber Bülteni’nin yaklaşık 7 yıldır ana haber bülteni izlenme oranına ambargo koyduğunu ve böyle bir düşüncenin olmayacağını söylüyor. Bana söylenen bazı rakamlar var. Haber bülteninin reklam kârı, üç haneli. Bir önceki yıla göre, bu sene daha da artmış. Tek başına bir dizi kıymetinde. FOX’un geçtiğimiz ayı birinci bitirdiği söylendi. Beş dizisinin hali de, hiç fena değil. Yani sınıfı geçiyor.

Disney Company’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu, Rebecca Campbell. Bu değişimden sonra FOX Türkiye de, bir olasılık onun sorumluluk alanına girebilir. Kendisi uzun süre ABC televizyonunun grup başkanlığını yapmış. Onun için, “Reyting hastası ve uzmanı” diyorlarmış. Tüm bu gelişmelerin ve işlemlerin bitmesi, iki yılı bulur.