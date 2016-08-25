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FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün tutuklandı!

Ercan Gün, Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

25 Ağustos 2016 18:17

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, Dink cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Böylelikle Dink soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı toplam 16 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan yarbay Metin Yıldız ve gazeteci Ercan Gün, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Yıldız ve Gün’ün “FETÖ/PDY üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Böylece Dink cinayeti soruşturmasında Albay Ali Öz ile Albay Ali Barış Sevindik ile birlikte tutuklanan şüpheli sayısı toplam 16 oldu.

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