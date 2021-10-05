FOX TV'den Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Murat Yetkin ve Deniz Zeyrek'li haber programı

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün Instagram üzerinden yaptığı paylaşım sonrası FOX TV'deki yeni başlayacak olan haber programının detayları belli oldu. Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Murat Yetkin ve Deniz Zeyrek'ten oluşacak programın perşembe günleri yayınlanması bekleniyor.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı. Şentürk'ün paylaşımında gazeteciler Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin ile aynı masada oldukları görülüyor.

MedyaKoridoru'nun haberine göre, 4 gazeteci perşembe akşamı FOX TV'de yeni bir program yapacak. Konuyla ilgili FOX TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Deniz Zeyrek ve Çiğdem Toker şu anda Sözcü gazetesinde yazarlık, Murat Yetkin ve Nevşin Mengü sosyal medya üzerinden YouTube yayını yapıyor.