FOX TV: CHP iki isim konusunda anlaştı

FOX TV Ana Haber bülteninde, CHP'nin 24 Haziran'daki seçimde, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuda iki isim üzerinde anlaştığı iddia edildi. CHP'nin aday adaylarının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu ileri sürüldü.

CHP'nin adayları arasında CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede Büyükerşen ve İnce isimlerinde anlaştığı belirtildi.

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan Parti Meclisi'nde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı iddia edildi.