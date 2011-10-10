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Dünya

Fox, özür diledi LONDRA (A.A)

10 Ekim 2011 01:07

-Fox, özür diledi LONDRA (A.A) - 09.10.2011 - İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, yakın bir arkadaşını iş ilişkilerinde kullandığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi. Muhafazakar Partili Fox'un, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede yakın arkadaşı Adam Werritty'nin de bulunduğu ve Werritty'nin Dubaili iş adamlarıyla bağlantı sağladığı ortaya çıkmıştı.  Werritty'nin hükümet tarafından görevlendirilmemesine karşın Fox'un yaptığı görüşmelerde yer alması tepkilere neden olurken, İngiltere Başbakanı David Cameron konuya ilişkin Fox'dan açıklama istiyor. Fox yarın Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki konuşmasından önce bugün yaptığı açıklamada, "Hatalar yapıldığını kabul ediyorum. Bundan dolayı özür diliyorum. Yine de konuya ilişkin soruşturma yürütülmeli. Yarın Avam Kamarasında konuya ilişkin soruları yanıtlayacağım" dedi.  Savunma Bakanlığı Fox ile Werritty arasındaki çalışma ilişkileriyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada Fox'un "bakanlık kurallarını" ihlal edip etmediğini araştırılacak.  İngiliz basını, Werritty'nin Fox'un daha önce ev arkadaşı ve düğününde sağdıcı olduğunu bildiriyor.

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