-FOX: OPERASYON ŞİMDİYE KADAR ÇOK BAŞARILI LONDRA (A.A) - 20.03.2011 - İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, Libya'ya şimdiye kadar yapılan operasyonun "çok başarılı" olduğunu söyledi. Fox, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, sivil ölümlerin önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, gerekirse Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendi halkına saldırısını önlemek için operasyonun sürdürüleceğini ifade etti. İngiliz Savunma Bakanı Fox, ayrıca İtalya'nın güneyindeki Gioia Dell Colle hava üssünden Libya'ya savaş uçakları göndereceklerini bildirdi. Bu arada, İngiliz Dışişleri Bakanlığından, Arap Ligi'nin Libya'daki bombalamalara ilişkin endişesi konusunda bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü, "Kaddafi'nin aksine, koalisyon güçleri sivillere saldırmıyor. BM kararı, Libya halkını korumak için tüm gerekli tedbirleri alma yetkisi vermiştir" dedi. Öte yandan, İngiliz hükümeti acil yönetim komitesi "kobra"nın, bu akşam Libya'ya ilişkin bir toplantı yapması bekleniyor. İngiltere, koalisyon güçleriyle birlikte Birleşmiş Milletler'in 1973 sayılı kararının uygulanması çerçevesinde Libya'ya düzenlediği askeri operasyon kapsamında, denizaltıların yanı sıra HMS Westminster ve HMS Cumberland adlı askeri gemiler ile Kıbrıs'taki üssünü kullanıyor. -YEMEN'DE HÜKÜMET GÖREVDEN ALINDI Yemen'de hükümetin görevden alındığı bildirildi. Resmi haber ajansı Saba'nın haberinde, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in hükümeti görevden aldığı belirtildi. Yemen'in BM'deki Büyükelçisi Abdullah El Saidi de başkent Sana'da cuma günü 52 göstericinin öldürülmesini protesto için görevinden istifa etmişti. Yemen'de son zamanlarda yönetimin güç kullanmasını protesto amacıyla üç bakan ile diğer bazı yetkililer istifa etmişlerdi.