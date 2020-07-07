Fox News, Epstein haberinde fotoğraftan Donald Trump'ı sildiği için özür diledi

Fox News kanalı, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu milyarder Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'e ilişkin haberi aktarırken eski bir dörtlü fotoğrafta Melania Trump, Epstein ve Maxwell'i bırakıp ABD Başkanı Donald Trump'ı kestiği için özür diledi.

Fox News kanalında geçen yıl New York'ta hapishanede kendini öldüren Epstein davasına ilişkin suç ortaklığı gerekçesiyle Ghislaine Maxwell'in de tutuklanmasına ilişkin verilen haberde Trump çiftinin de olduğu fotoğraf paylaşıldı.

Fox News'un Donald Trump'ı kareden kestiği fotoğrafın orijinalinde Trump çifti, Maxwell ve Epstein, Donald Trump'ın Florida'daki tesisinde 2000 yılında bir arada duruyor. Fox News'un kareden Trump'ı kesmesi kısa süre içinde tepki çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fox News, "5 Temmuz Pazar günü Ghislaine Maxwell hakkında bir haber sırasında Fox News Kanalı yanlışlıkla Donald Trump'ı Melania Knauss (eski soyismi), Jeffrey Epstein ve Maxwell'in olduğu bir fotoğraftan sildi. Hatadan pişmanlık duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.