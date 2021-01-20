Fox News'da Arizona eyaletinin Biden zaferinin duyurulmasında rol alan iki üst düzey isim görevden ayrıldı

ABD'de Fox News kanalında seçim gecesi kritik Arizona eyaletinde seçimi Joe Biden'ın kazandığını ilan etme kararını alan iki üst düzey yöneticinin görevinden ayrıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fox News'un Washington bürosunun yönetici editörü ve üst düzey başkan yardımcısı Bill Sammon dün ekipten ayrılacağını duyurdu. Bir gün sonra ise politika editörü Chris Stirewalt'un görevine sön verildi.

ABD'de seçim sonuçlarının açıklandığı günlerde, Donald Trump' a yakınlığıyla bilinen Fox News'un pek çok medya organından önce Arizona eyaletinde Joe Biden'ın kazandığını duyurması "beklenmedik" olarak yorumlanmıştı. Fox News ve Associated Press, Arizona'da Biden zaferini duyurmuş ancak diğer medya kurumları bu sonucu birkaç gün sonra netleştirip paylaşmıştı.

Seçim gecesi aktif olarak çalıştığı bilinen Sammon ve Stirewalt konuya ilişkin açıklama yapmazken Fox'tan yapılan bir açıklamada "2020 seçim sürecini bitirirken Fox News Dijital yeni dönemin taleplerine uyacak şekilde iş ve haberciliğini yeniden şekillendirdi" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin konuşan kaynaklar "yeniden şekillendirme" süreci başlığı altında yaklaşık 20 insanın işini kaybettiğini söyledi.