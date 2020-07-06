Fox News, çocuk istismarı suçlusu Epstein haberini verdiği fotoğraftan ABD Başkanı'nı kesti, Melania Trump kaldı

Fox News kanalı cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein'le suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'e dair haberi verirken Epstein, Maxwell, Melania Trump ve Donald Trump'ın olduğu bir fotoğraftan ABD Başkanı'nı kesti.

Geçen hafta Epstein'le suç ortaklığı gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'in çocuk istismarı ve cinsel taciz davasında eski bağlantıları ortaya çıkarması beklenirken Fox News, aktardığı haberde eski bir fotoğrafı kullandı. Fotoğrafın orijinalinde ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell yer alırken canlı yayında kullanılan hâlinde ABD Başkanı'nın kesildiği dikkati çekti.

Epstein davasında geçen yıl cinsel taciz ve çocuk istismarı nedeniyle hapis cezası alan milyarderin kendini öldürmesiyle oklar bağlantılarına çevrildi. Epstein'in eski kız arkadaşı ve daha sonra ortağı olan Maxwell, geçen hafta suç ortaklığı gerekçesiyle tutuklandı. Maxwell'in Epstein'i 18 yaşının altındaki kız çocuklarıyla tanıştırdığı ve bazı durumlarda kendisinin de istismarda bulunduğu belirtildi. Maxwell'in yargılanma sürecinde Epstein'in suç ağında adı geçen başka bağlantıların da adını vermesi bekleniyor.