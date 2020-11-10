Fox News, Beyaz Saray Basın Sözcüsü'nün seçimde usülsüzlük iddialarını kesti: Kanıt sunmadığı sürece bunu yayınlayamam

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalı, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'in seçimde usülsüzlük yönünde iddialardan bahsettiği sırada yayını kesti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Donald Trump'ın Joe Biden'ın zaferini gösteren resmi olmayan seçim sonuçlarını reddettiğini tekrarladı ve seçimde usülsüzlük olduğuna dair konuştu. McEnany, yaptığı basın açıklamasında "her yasal oyun sayılması ve yasal olmayanların yok sayılmasını" istedi.

McEnany konuştuğu sırada Cumhuriyetçi Parti'ye yakın duran Fox News, basın toplantısını vermeyi durdurdu. Sunucu Neil Cavuto, "Bence açık olmalıyız, McEnany diğer tarafı sahterkarlığa ve yasa dışı oy vermeye izin vermekle suçluyor. Daha fazla kanıtı yoksa bunu göstermeye devam edemem" dedi.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.