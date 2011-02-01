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Dünya

Fox , Mısır'ın yerini bulamadı!

Amerikan FOX News televizyonu, işgalin üzerinde 8 yıl geçmesine rağmen Irak'ın yerini öğrenemedi.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Amerikan FOX News televizyonu, işgalin üzerinde 8 yıl geçmesine rağmen Irak'ın yerini öğrenemedi.
 
Amerikan FOX News televizyonu, Irak işgalinin üzerinden 8 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde belki de binlerce Irak haberi yapmış olmasına rağmen “Amerikalılar haritada hiçbir ülkenin yerini gösteremez” sözünü doğrulayacak bir yayına imza attı.

Mısır’daki haberini Ortadoğu haritasında Irak’ın üzerine Mısır yazarak verdiler.

Öte yandan, Kuzey Irak'ta ayaklanma gerginliği yaşanıyor.

Kuzey Irak'ta Değişim Hareketi’nin televizyonun kanalında ’Parlamento ve hükümetin düşürülmesi için Tunus ve Mısır halkı gibi ayaklanın’ çağrısı yapması üzerine bölgesel Kürt yönetimi ’alarm’ verdi.

Çağrı üzerine Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Başbakan, bakanları ve siyasi parti temsilcilerini Selahadin’te toplayarak, ortak açıklama yaptı. Açıklamada, iyileştirme ve değişiklik için yürütülen çabaların siyasi hukuk ve yasal çerçeveler içinde olması gerektiği belirtilerek, “Kürdistan (Kuzey Irak kast ediliyor) halkının iradesi ve seçimin sonuçları olan kurum ve kuruluşlar korunmalıdır. Emniyet, güvenlik , halkın özgür yaşaması, partiler arası birlik ve beraberlik ilişkilerine zarar verecek her türlü çaba kimden gelirse gelsin kabul edilmeyecek” denildi.

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